MasterChef Brasil - A Revanche: 'Meu menu está pronto na minha cabeça', diz Estefano

View this post on Instagram

METRO TE LEVA PARA A FINAL DO MASTERCHEF BRASIL – A REVANCHE! A temporada especial do @masterchefbr – A Revanche termina nesta terça-feira (17) com uma grande final entre @estefanozaquini e @vitorsbourguignon. Já imaginou acompanhar todas as emoções de dentro do estúdio na @bandtv? 😉 O Metro Jornal leva um seguidor do Instagram para assistir à final e ficar pertinho de @paolacarosella, @erickjacquin, @henrique_fogaca74 e @anapaulapadraooficial! Animou? Saiba como participar! 👇 REGULAMENTO: 1. Você deve seguir esta página @metrojornal ✌️ 2. Curtir esta foto 👍 3. Marcar três amigos nos comentários (Pode comentar quantas vezes quiser! Só não pode marcar perfis fakes e nem a mesma pessoa mais de uma vez, ok?) 💁‍♂️💁‍♀️ 4. Os comentários devem ser feitos até segunda-feira, dia 16/12, às 16h ⏱ 5. Válido apenas para moradores da cidade de São Paulo e maiores de 18 anos ⚠️ 6. Custos de transporte são de responsabilidade do Metro Jornal 🚕 Agora é só torcer! O resultado será divulgado em uma live no dia 16/12, às 17h. Boa sorte 🤞🍀