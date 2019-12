Governo paulista lança festival com artistas de 400 favelas e comunidades

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo lançou o projeto FavelaFest – um festival que reune músicos de mais de 400 comunidades e favelas paulistas.

Apadrinhado por Carlinhos Brown e MV Bill, o festival é financiado por iniciativa privada e terá inscrições abertas em um aplicativo próprio do FavelaFest.

Artistas poderão inscrever suas produções, que serão avaliadas por um júri e por votação popular em três etapas.

A final está prevista para março de 2020, e será no Memorial da América Latina.

Confira o vídeo de divulgação do evento a seguir:

Primeira etapa

O FavelaFest será realizado em três etapas. A primeira promoverá uma mobilização em mais de 400 favelas do Estado de São Paulo, com a contratação de agentes mobilizadores residentes de comunidades, para estimular artistas a inscreverem suas produções via aplicativo.

Em seguida, um júri de profissionais vai escolher 40 semifinalistas de diversos estilos musicais.

Segunda etapa

Na segunda, serão realizadas duas semifinais na Praça da Cidadania, em Santo André, com a participação da Orquestra Sinfônica Heliópolis e de artistas consagrados.

O júri vai selecionar oito artistas, e quatro serão escolhidos por votação popular durante transmissão ao vivo.

Terceira etapa

A final acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, com apresentações dos 12 selecionados, em um dia inteiro de shows e espaço para a economia criativa, com área de produtos, serviços e gastronomia produzidos nas favelas.

Ao longo do dia, serão escolhidos os três vencedores, que voltarão para o encerramento.

Além da participação no evento, os artistas receberão oportunidades de profissionalização como prêmio. Os semifinalistas ganharão um curso profissionalizante de música; os finalistas, a gravação profissional de uma música e a criação de perfis em redes sociais por especialistas; e os vencedores serão contemplados com gravação de clipe profissional e divulgação por artistas consagrados.