Cisne negro: Fátima Bernardes faz ensaio com trajes de bailarina

A jornalista Fátima Bernardes revelou um novo lado de si mesma em ensaio recente para o Gshow, da Rede Globo.

A apresentadora do "Encontro" inspirou-se em seu próprio amor pela dança e encarnou uma bailarina e uma dançarina do ventre para as belíssimas fotos.





Fátima conta que, por muito tempo, a dança foi a atividade mais importante de sua vida. "Ocupava oito horas do meu dia", revelou.

Na juventude, a apresentadora foi estudante e professora de ballet. Há seis anos, ela retomou a dança como um hobby, e hoje pratica jazz e ballet clássico no Rio de Janeiro.