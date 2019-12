Facebook Messenger ganha filtros e adesivos com o tema Star Wars; veja como ativá-los

O Facebook lançou filtros e adesivos com o tema Star Wars. O pacote para o aplicativo Messenger inclui um fundo estrelado, um conjunto de adesivos e filtros que permitem “visitar” o hiperespaço se transformar em um combatente rebelde.

Facebook

Segundo o Mashable, o novo recurso foi desenvolvido em parceria com a Disney para celebrar o lançamento de Star Wars — The Rise of Skywalker, que estreará nos cinemas em 19 de dezembro.

Para habilitar o pacote de filtros e adesivos, basta abrir um bate-papo com alguém no Messenger e tocar no nome do destinatário, no canto superior da tela. Em seguida, é preciso selecionar a opção Tema e escolher o círculo de Star Wars.

Se você não encontrá-lo, é porque ainda não recebeu a atualização. O recurso ainda não está disponível para todos os usuários e está sendo disponibilizado aos poucos.