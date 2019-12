Dona Onete lança o álbum ‘Rebujo’ na Caixa Cultural

No auge de seus 80 anos, Dona Onete mostra seu pique e apresenta novo disco, “Rebujo”, em três shows gratuitos na Caixa Cultural (praça da Sé, 111, no centro de São Paulo) de hoje a domingo, às 19h15. As entradas são distribuídas nos dias dos concertos, a partir das 9h.

Boleros e o seu gênero “carimbó chamegado” embalam as 11 músicas de seu terceiro disco e reforçam os discursos exaltando as belezas amazônicas, a explosão de cores e sabores paraenses.

Além das composições novas, os sucessos de Dona Onete estarão no show, como “Jamburana”, de seu primeiro disco, “Feitiço Caboclo”, de 2012, e “No Meio do Pitiú”, do segundo álbum, “Banzeiro”, de 2016.