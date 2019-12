Conheça Eroda, ilha criada por Harry Styles para promover 'Fine Line'

O cantor Harry Styles usou uma estratégia diferente para promover Fine Line, seu segundo álbum solo lançado nesta sexta-feira, 13: a criação de uma ilha fictícia.

Localizada entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, a pequena ilha de Eroda é descrita no site Visit Eroda como: "Um local de beleza natural inesquecível e inconfundível. Ela possui falésias deslumbrantes que dão no mar. Na terra, colinas onduladas com grama formam a maior parte do território". Eroda também possui quatro "singulares" vilarejos e animados pubs.

Além de ter um site oficial com a história da ilha, acomodações, atrações turísticas e depoimentos de visitantes, Eroda também está presente nas redes sociais, com contas no Twitter, Facebook e Instagram dedicadas à divulgação da ilha com imagens e depoimentos de turistas.

O local fictício também serviu como cenário do clipe de Adore You, uma das músicas do álbum de Styles. No vídeo, narrado pela cantora Rosalía, a introdução fala que "em todos os mares do mundo, nunca houve uma terra como a ilha de Eroda". Além disso, o lugar fica sempre coberto por nuvens.

Ao longo do clipe, as tradições da ilha são apresentadas:

– Dá azar mencionar um porco em um bar de pescadores;

– Ver um pastor de manhã é sinal de que você deve ir para casa imediatamente;

– Pescadores têm um brinco de ouro na orelha, para dar sorte e pagar o enterro caso morram em um porto estranho;

– Não assoviar próximo ao vento, já que você vira uma rajada em um vendaval, saindo voando;

– E não deixar a ilha em dias ímpares, do contrário, você morre.

O personagem central da produção é vivido por Harry Styles e é um menino que vive sozinho e rejeitado por ser sorridente e diferente, em uma ilha em que todos são carrancudos e iguais. Ele adota um peixe e acaba deixando o animal partir para se reencontrar com seus semelhantes. Quando o próprio Styles deixa Eroda para partir em uma aventura, a luz volta para o local pela primeira vez em décadas.

O cantor fez um post enigmático em seu Twitter na última terça-feira, 10, que mostra o barco usado pelo seu personagem para partir de Eroda, o que pode indicar que ainda veremos mais sobre a ilha fictícia no futuro.

Perguntado sobre a ilha em entrevista para o The Graham Norton Show, Styles falou sobre Eroda: "É uma ilha ficcional. Nós conseguimos uma boa verba para a campanha de divulgação desse álbum, então nós criamos uma ilha. Ela é do videoclipe da música Adore You, e Eroda é um lugar adorável".

Além disso, o slogan da ilha é "não há lugar como este", reforçando a beleza e singularidade de Eroda mas, ao mesmo tempo, brincando com o fato de que a ilha, na verdade, não existe.