Agora você pode ter um 'baby Yoda' em sua casa... no The Sims 4

A Electronic Arts não é nada boba, e já correu para aproveitar o sucesso que têm feito 'A Criança' – personagem da série O Mandaloriano, disponível na plataforma de streaming Disney+.

Mais conhecido como 'baby' ou 'bebê Yoda', o simpático personagem agora virou parte do jogo de simulação The Sims 4. O "crossover" foi possível porque a EA também produz os games da série Star Wars.

Para ter seu próprio baby Yoda em sua casa virtual, é só atualizar seu jogo para a versão mais recente, liberada nesta quinta-feira (12). Instale o pacote de atualização 1.59.73.1020 (para usuários de PC) ou 1.59.73.1220 (para Mac) e abra seu jogo.

Electronic Arts

No modo Build/Buy (para comprar móveis e construir sua residência), procure por "A estátua da criança". Ela estará disponível para compra com o dinheiro do jogo, custando 504 simoleons.

Apesar de muito fofo, o personagem é apenas uma estátua no jogo. O baby Yoda será imóvel, e não é possível interagir com ele além da ação "Ver", disponível para todas as peças artísticas no TS4. Torcemos para que, em futuras atualizações, a EA adicione interações ou movimentos ao objeto – para amplificar ainda mais o nível de fofura desta coisinha.