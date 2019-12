Whindersson e Priscilla lançam música em homenagem a Gabriel Diniz

View this post on Instagram

Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu hoje estaria tomando um café Sentado com os amigos em frente tv Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meu avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez, é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz 🙏🏼🖤