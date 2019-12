Vikings: Grito desesperado sugere acontecimento trágico em novo trailer da 6ª temporada

Este texto contém spoilers!

Intitulado “Todos os Prisioneiros” o 4º episódio da 6ª temporada de “Vikings” acaba de lançar seu primeiro trailer, provando que as batalhas estão apenas começando.

No vídeo publicado, Lagertha (Katheryn Winnick) lidera seus guerreiros em resposta aos ataques à vila, mas de acordo com a sinopse as “consequências são trágicas”. Nas imagens, podemos ver como a escudeira grita em desespero ao presenciar uma cena ainda oculta aos espectadores.

Confira:

Por sua vez, Ubbe (Jordan Patrick Smith) também enfrentará um novo problema de traição cometida por seu irmãos Hvitserk (Marco Ilsø), dizendo “Você acabou de me trair pela segunda vez em sua vida. Não quero mais te ver.

O novo episódio será lançado na próxima semana nos Estados Unidos e no Brasil.