Selena Gomez divulga detalhes do novo álbum: 'música mais honesta que já fiz'

A cantora Selena Gomez divulgou de surpresa nesta quinta-feira (12) mais informações sobre seu próximo álbum, até então apelidado de "SG2". Pelas redes sociais, a artista publicou um vídeo em que revela a capa e os nomes músicas e do trabalho, além das participações especiais.

O álbum, com data de lançamento no dia 10 de janeiro, irá se chamar "RARE", que em tradução para o português significa "raro". A capa possui um fundo branco com a artista deitada no centro, à esquerda, em preto e branco. Já a estampa de sua camiseta, com o nome do álbum e um coração, estão coloridos.

Capa do álbum "RARE", de Selena Gomez

"Não acredito que estou revelando a arte e o título do meu novo álbum RARE, com lançamento no dia 10 de janeiro. É a música mais honesta que eu já fiz e eu mal posso esperar para vocês ouvirem meu coração", afirmou na publicação. Entre as participações confirmadas estão o rapper 6LACK na faixa "Crowded Room" e Kid Cudi em "A Sweeter Place".

Até o momento, apenas as faixas "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now" haviam sido divulgadas. No vídeo, com duração de um minuto, é possível ouvir trechos das inéditas "Rare", "Cut You Off", "A Sweater Place".

Can’t believe I’m revealing the art and title for my new album RARE, out January 10th. It’s the most honest music I’ve ever made and I can’t wait for you to hear my heart. 🖤 You can preorder RARE now ✨ https://t.co/ZtkCasbpnd pic.twitter.com/IDscYrmLsO — Selena Gomez (@selenagomez) December 12, 2019

Confira a tracklist de "RARE", novo álbum de Selena Gomez:

Rare

Dance Again

Look At Her Now

Lose You To Love Me

Ring

Vulnerable

People You Know

Let Me Get Me

Crowded Room (feat. 6lack)

Kinda Crazy

Fun

Cut You Off

A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)