São Paulo celebra o Dia do Forró com shows gratuitos no mês de dezembro

São Paulo celebra o ritmo do forró até o dia 20 de dezembro com uma programação gratuita por centros culturais da cidade. O objetivo é celebrar o Dia do Forró, na sexta (13), com diversas apresentações de artistas autorais e tributos a nomes clássicos do estilo musical.

Confira a programação:

CENTROS CULTURAIS E TEATROS

Janayna Pereira

| Teatro Martins Penna (Centro Cultural da Penha). Dia 12/12, às 20h. Grátis Hilda Maria, Luciano Ruas e Paulo Serau: de Gonzagão a Dominguinhos

| Teatro Leopoldo Fróes (Centro Cultural de Santo Amaro). Dia 13/12, às 15h. Grátis Banda Glória

| Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Dia 14/12, às 14h. Grátis Encontro de Paredão de Forró com Nunes

| Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Dia 14/12, às 18h. Grátis Trio Macaíba

| Centro Cultural Tendal da Lapa. Dia 14/12, às 18h Bicho de Pé

| Centro Cultural do Jabaquara. Dia 14/12, às 19h. Grátis Zaíra

| Centro Cultural do Grajaú – Palhaço Carequinha – hall/calçadão. Dia 14, às 19h Trio Sabiá

| Centro Cultural Tendal da Lapa. Dia 15/12, às 15h Aidee Cristina e a Base Regional

| Teatro Zanoni Ferrite (Centro Cultural da Vila Formosa). Dia 15/12, às 19h. Grátis Flavia Bittencourt canta Dominguinhos

Casas de Cultura