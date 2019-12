Nova HQ do Batman tem aparição de Bolsonaro: 'Bozo'

O mais recente livro de história em quadrinhos do Cavaleiro das Trevas tem uma aparição inusitada do presidente da República brasileira, Jair Bolsonaro.

Situado em uma Gotham tumultuada por protestos populares, Dark Knight Returns: The Golden Child também faz menção ao presidente estadunidense Donald Trump. A autoria conjunta é do norte-americano Frank Miller, que escreveu a HQ, com o brasileiro Rafael Grampá, que ilustrou.

E o Frank Miller faz tudo. Na nova HQ do Cavaleiro das Trevas fizeram uma paródia de um tweet do Bolsonaro com o nome de “JM. BOZO” onde ele comenta sobre protestos que estão acontecendo em Gotham. “Se dependesse de mim todo cidadão teria uma arma em casa.” pic.twitter.com/0NIXpvPaHa — heroina do lixo (@dcucomics) December 11, 2019

A proposta ao trazer os dois líderes é emprestar ao mundo criado na HQ parte da realidade atual. A violência, notícias falsas e o uso das redes sociais como meio político também são exploradas no enredo.

O presidente Bolsonaro aparece em um tuíte fictício, contendo a fala "se dependesse de mim, todo cidadão de bem teria uma arma de fogo em sua casa". Na HQ, a citação é represália aos protestos populares na cidade de Gotham.

Em maio deste ano, Bolsonaro assinou decreto que visa facilitar o acesso da população à posse regular de armas e munição.