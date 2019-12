Estes são os filmes e programas de TV mais buscados no Google em 2019

Você prefere se divertir no cinema ou no sofá da sua casa? Independentemente da sua escolha, o Google foi capaz de guardar as suas buscas — e as de milhões de outros usuário — e criar uma lista com os filmes e os programas de TV que deram o que falar neste ano.

Os títulos são variados e vão desde thrillers psicológicos a filmes para assistir com a criançada. Entre os programas de TV, o destaque fica para as novelas e os reality shows.

Veja a lista de filmes e programas de TV mais buscados no Google em 2019 e prepare-se para ver aquilo que você deixou passar batido.

Filmes

1. Vingadores: Ultimato

2. Coringa

3. Capitã Marvel

4. Toy Story 4

5. O Rei Leão

6. Aquaman

7. Shazam!

8. Minha Vida em Marte

9. Bird Box

10. Bacurau

Programas de televisão