Filme solo do Flash ganha data de estreia com Ezra Miller

Depois de muito vai, não vai, o filme solo do Flash com Ezra Miller ganhou uma data de estreia pela Warner Bros.

A data de estreia marcada é o dia 1º de julho de 2022, e o diretor Andy Muschietti, conhecido pelos filmes recentes de IT: A Coisa, é o encarregado pelo filme.

Pouco ainda se sabe sobre a trama do filme, e qual história do Flash ele deve abordar. Mais detalhes devem ser divulgados conforme a produção do filme começar.