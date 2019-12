Entre Facas e Segredos reúne elenco estelar em trama de suspense e comédia

O escritor e diretor Rian Johnson tem em seu currículo alguns filmes de destaque, em especial “Star Wars: Os Últimos Jedi”, mas ele alcança outro patamar com “Entre Facas e Segredos”, indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme/Comédia, que estreia hoje nos cinemas.

Para começar, ele está rodeado de um elenco das estrelas: Daniel Craig, Chrisopher Plummer, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette e LaKeith Stanfield.

O elenco ajuda, e seu roteiro também, no melhor estilo do jogo “detetive”, incluindo aí bons momentos de comédia e pitadas sagazes de críticas sociais.

A história mostra o renomado romancista Harlan Thrombey (Plummer), encontrado morto logo após seu aniversário de 85 anos. Um inquisitivo detetive Benoit Blanc (Craig, indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator) é recrutado para investigar, mas a dúvida no ar é: assassinato ou suicídio? É aí que entra a família de Harlan, com filhos e agregados cheios de interesses que vão além do convívio. Adicione a personagem Marta Cabrera (Ana de Armas, indicada ao Globo de Ouro como Melhor Atriz), uma empregada latina, e as personalidades ambíguas de cada um se afloram nessa produção que resgata bons momentos de mistérios no cinema.