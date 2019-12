Ator mirim da Netflix é encontrado morto em casa

Nesta quarta (11) foi divulgado que o ator mirim e dançarino Jack Burns foi encontrado morto por seus pais em sua casa, na Escócia. A morte ocorreu no dia 1° de dezembro, e a causa não foi divulgada.

Jack atuou na série 'Retribution', da Netflix, e ele tinha apenas 14 anos. A escola onde dançava, The Elite Academy, fez uma homenagem em seu Facebook: 'É com profundo pesar que escrevemos este post. Tragicamente, como vocês sabem, a gente perdeu nosso amo aluno Jack Burns no domingo, 1º de dezembro. Jack foi uma inspiração e tocou os corações de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele. Nós e toda família e amigos de Jack estamos completamente devastados e sem palavras e respostas'.

O velório acontece nesta quinta (12).