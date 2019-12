Cocô durante o show? Zé Neto e Cristiano falam sobre táticas para fazer o número 2

Uma das duplas de maior sucesso da atualidade, Zé Neto e Cristiano receberam a imprensa nessa segunda-feira, 9, no Teatro Vivo, em São Paulo, para falar sobre o lançamento do EP Por Mais Beijos Ao Vivo. Após a conversa, os cantores gravaram a segunda edição do Terra Música ao Vivo, onde contaram curiosidades de bastidores, além de interpretarem alguns sucessos para uma plateia de convidados.

Ao serem questionados sobre os defeitos um do outro, Cristiano não se conteve. "O Zé caga demais durante o show. Sempre que falam no ponto: 'Cris, puxa o rock', eu já sei que ele vai sair para cagar", entregou o cantor arrancando gargalhadas dos presentes.

Mesmo desconcertado, Zé Neto não desmentiu o amigo, e continuou. "E é difícil demais cagar em banheiro químico. Precisa fazer uns malabarismos para não encostar em nada".

Nascidos no interior de São Paulo, os dois foram criados na zona rural, na divisa de Ipiguá e São José do Rio Preto, e iniciaram a carreira artística em 2011. Atualmente, já com a carreira consolidada, fazem em média 28 shows por mês. "Faz mais de 30 dias que não voltamos para casa. A gente passa mais tempo um com o outro do que com nossas esposas", entregaram.

Apesar da convivência, os sertanejos garantiram que nunca subiram ao palco brigados. "Já aconteceu de ficarmos irritados um com o outro, mas a gente senta, conversa e resolve, porque fizemos uma promessa de que no dia em que tivermos que cantar sem olhar na cara do outro a carreira acabou", explicou Zé Neto.

Sobre o novo EP, os sertanejos contaram que a canção Por Mais Beijos ao Vivo, que dá nome ao trabalho, chegou às mãos deles após a gravação do DVD Esquece o Mundo Lá Fora, e acabou ficando de lado. "Sempre tivemos vontade de lançar essa música, de passar essa mensagem das pessoas dizerem mais "eu te amo" e menos "eu também", e só conseguimos isso mais de um ano depois, quando resolvemos gravar esse disco".

Por Mais Beijos Ao Vivo conta ainda com as faixas Condomínio Fechado, Pra Juntar, Três Opções, Beijos de Autoajuda e Bebi Minha Bicicleta. O disco é a primeira parte do DVD homônimo gravado em Belo Horizonte em outubro. O produto completo, que tem direção de Anselmo Troncoso e produção de Dudu Oliveira, estará disponível em breve, com o repertório composto por 25 canções, sendo 4 regravações – Ferida Curada, Enchendo e Derramando, Estado Decadente e Long Neck.

Mesmo com tantos sucessos emplacados nas rádios e mídias digitais, os artistas revelaram que precisam se reinventar todos os dias. "Fazer sucesso é muito difícil, mas se manter nele é muito mais. A gente se preocupa muito e vem estudando estratégias de como se manter nesse mercado competitivo. Todos os dias as pessoas lançam músicas novas e a gente tem que se inovar para não enjoar o público. Mostrar a nossa essência, mas de forma diferente para não cansar quem está ouvindo e ao mesmo tempo sem descaracterizar o que consolidamos. Os números são um grande indicativo de que estamos no caminho certo", concluíram.