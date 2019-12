'Vingadores' e 'Turma da Mônica' foram os filmes mais comentados no Twitter em 2019

O Twitter revelou a lista dos 10 filmes mais comentados no Brasil ao longo de 2019, e além de muitas produções de super-heróis, teve um filme brasileiro que chamou muita atenção dos fãs!

Apesar de 'Thor' e 'Star Wars' não terem filme novo lançado antes da pesquisa ter sido divulgada, provavelmente as menções as franquias foram feitas por conta do anúncio de 'Thor: Love and Thunder', na San Diego Comic Con, e a estreia de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' chegando agora em dezembro. Confira a lista do top 10:

'Vingadores: Ultimato'

'Turma da Mônica: Laços'

'Capitã Marvel'

'O Rei Leão'

'Frozen 2'

'Coringa'

'Toy Story 4'

'Thor'

'Star Wars'

'Homem-Aranha: no Aranhaverso'