Gato que parece 'Bebê Yoda' se torna viral nas redes sociais

A série “The Mandalorian” foi responsável por estrear um dos últimos memes fofos de 2019: o Bebê Yoda, conhecido na produção como The Child (A Criança), que uniu a Internet nas ultimas semanas.

Agora, um gatinho chamado Parmesan (Parmesão) também está fazendo nas redes sociais sendo chamado “Baby Yoda Cat” devido a uma foto que se tornou viral rapidamente nas redes sociais.

Confira:

my boyfriend said “oh my god my cat looks like baby yoda” and i look over and sure enough pic.twitter.com/lAMfGbetF0

— 𝖇𝖊𝖑𝖑𝖆 *:・゚✧*:・゚✧ (@BLOODTHRSTYXBBY) December 8, 2019