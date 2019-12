Nova heroína é apresentada no primeiro trailer da série 'Stargirl'

Uma nova heroína está chegando no nas séries de heróis da DC, e o primeiro trailer de 'Stargirl' foi divulgado, mostrando como a personagem acaba ganhando seus 'poderes'.

Veja também:

Mulher-Maravilha encerra CCXP19 e leva fãs à loucura

MasterChef – A Revanche: ‘Mexeu com a minha calma’, diz Fernando

O trailer fez algumas referências para os fãs do quadrinhos, como a citação à Sociedade da Justiça, e o carro vermelho e branco de Dugan como referência a S.T.R.I.P.E., um robô gigante que nas HQs combate o crime ao lado de Stargirl.

'Stargirl' é estrelada pela atriz Brec Bassinger, e o elenco ainda conta com Luke Wilson, que será Pat Dugan, quem vai ajudar a heroína a se transformar na Stargirl (Sideral em português). A série está com estreia marcada para o primeiro semestre do 2020!