Netflix em janeiro: Veja as primeiras estreias em 2020 na plataforma

Com a virada do ano e as férias nos primeiros dias de 2020, a programação de janeiro da Netflix, uma das mais populares plataformas de streaming no Brasil, é decisiva para um período de descanso merecido após as orgias gastronômicas.

Veja as estreias em séries, filmes, animes e para as crianças.

Séries

Drácula (Em breve)

No papel de Drácula, Claes Bang estrela a minissérie dos criadores de Sherlock, baseada no romance clássico de Bram Stoker.

Spin Out (1/1/2020)

Uma patinadora precisa lidar com problemas familiares e lutar contra seus próprios demônios para conseguir retomar a carreira.

The Circle (1/1/2020)

O que você faria para ganhar um concurso de popularidade? Seria você mesmo, uma versão melhorada do que é ou alguém totalmente diferente?

Anne with an E: Temporada final (3/1/2020)

Um aniversário importante desencadeia a busca pelas origens de Anne. A garota também lida com assuntos do coração e se prepara para o futuro.

AJ and the Queen (10/1/2020)

Ru Paul interpreta uma drag queen sem sorte que atravessa os EUA numa van na companhia de uma geniosa órfã de 11 anos.

Patrulha Médica (10/1/2020)

Quando descobrem um vírus mortal no Brasil, dois médicos americanos são recrutados pelo governo para encontrar a cura e acabam desvendando uma terrível conspiração.

Titãs: Temporada 2 (10/1/2020)

As coisas mudaram. Robin e os Titãs não são mais um grupo de desajustados, como no passado. Seus inimigos também não.

Sex Education: Temporada 2 (17/1/2020)

Sexo anda bagunçando a cabeça da turma. Na escola, este garoto é o mais improvável especialista no assunto. A série teen está de volta para a temporada 2.

Hip-Hop Evolution: Temporada 4 (17/1/2020)

A quarta temporada da série musical acompanha o hip-hop americano, com as histórias e os sons que marcaram o gênero.

Grace and Frankie: Temporada 6 (17/1/2020)

Chega à sexta temporada a divertida série em que Jane Fonda e Lily Tomlin vivem duas mulheres reinventando a vida.

Templários: Temporada 2 (20/1/2020 )

A ascensão de dois jovens da realeza e a adesão de um veterano de guerra aos templários põem lenha no confronto entre Igreja e Estado.

O Mundo Sombrio de Sabrina: Parte 3 (24/1/2020)

Kiernan Shipka está de volta como Sabrina, a garota metade bruxa, na terceira parte da série de terror teen baseada nos quadrinhos da Archie.

The Ranch: Temporada final (24/1/2020)

A série de comédia com Ashton Kutcher e Sam Elliott ambientada em um rancho retorna para a última temporada.

Ascensão: Império Otomano (24/1/2020)

A série une dramatização e elementos de documentário para mergulhar na história do Império Otomano.

Onisciente (29/1/2020)

No futuro, cidades são monitoradas por drones 24 horas por dia. Uma mulher descobre que um assassinato foi ignorado pelo sistema de vigilância e quer investigar o motivo.

Não Fale com Estranhos (30/1/2020)

Segredos, violência e uma conspiração levam o pai de família Adam Price a uma busca alucinada pela verdade sobre as pessoas mais próximas a ele.

Sou um Assassino: Temporada 2 (31/1/2020)

Na segunda temporada, presos no corredor da morte contam as histórias de seus crimes.

BoJack Horseman: Temporada 6 (Parte B) (31/1/2020)

Na clínica de recuperação, BoJack se vê obrigado a assumir seus erros e começar a se retratar. É um pequeno passo rumo à redenção.

Filmes

A Teoria de Tudo (1/1/2020)

A cinebiografia do astrofísico Stephen Hawking retrata a importância de seu trabalho, a luta contra uma doença incurável e o amor da esposa.

Mamma Mia! O Filme (1/1/2020)



Radicada na Grécia, a dona de um hotel enlouquece quando a filha convida três ex-namorados, que podem ser seu pai, para o seu casamento.

Quero Ficar com Polly (1/1/2020)

Depois de abandonado pela mulher em plena lua de mel, o ansioso Reuben reencontra uma irreverente amiga de infância que o ensina a viver no limite.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1/1/2020)

A Terra está tomada por eventos inexplicáveis, e um homem obcecado por OVNIs tem um encontro de outro mundo em uma montanha misteriosa.

A identidade Bourne – Renascido em perigo (1/1/2020)

Ferido e sofrendo de amnésia, Jason Bourne tenta reconstruir a vida. O problema é que muitos o querem morto.

A Supremacia Bourne (1/1/2020)

Nesta sequência, Jason Bourne é forçado por um assassino a deixar seu esconderijo e acaba se envolvendo em alianças secretas, armações e tiroteios.

O ultimato Bourne (1/1/2020)

No terceiro filme da franquia, o agente Jason Bourne viaja pelo mundo tentando reconstruir o passado e abrir caminho para o futuro.

O Legado Bourne (1/1/2020)

Após o fiasco do projeto Jason Bourne, a CIA enfrenta uma ameaça familiar com o reaparecimento de outro agente.

As Aventuras de Paddington 2 (1/1/2020)

O livro que Paddington queria comprar para o aniversário de tia Lucy desapareceu, e ele é principal suspeito do roubo. Como provar sua inocência?

Aquarius (1/1/2020)

No Recife, uma crítica musical aposentada se recusa a vender o apartamento a uma construtora para evitar a demolição do prédio histórico à beira-mar.

Ray (1/1/2020)

Na cinebiografia, Jamie Foxx interpreta o lendário músico Ray Charles, que surgiu da obscuridade, superou seus problemas e conquistou fama mundial.

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1/1/2020)

Um milionário cria um parque temático com dinossauros em carne e osso. O problema é que uma falha na segurança liberta as feras.

O mundo perdido: Jurassic Park (1/1/2020)

Quatro anos depois do caos causado pelos dinossauros do Jurassic Park, um milionário revela estar reproduzindo novas criaturas em um local secreto.

Jurassic Park III (1/1/2020)

Perseguido por uma nova geração de dinossauros, um grupo de viajantes luta pela sobrevivência na infame Ilha Sorna.

Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal (1/1/2020)

Baseada em Atividade Paranormal, a série acompanha uma família aterrorizada por uma horda de demônios.

Vinicius (1/1/2020)

Um retrato da vida e carreira do poeta, músico e filósofo do cotidiano Vinicius de Moraes, com imagens raras, entrevistas e vários de seus clássicos.

O Homem do Futuro (1/1/2020)

Zero inventou uma máquina do tempo e volta à época da faculdade para não perder a garota dos sonhos. Quantas vezes ele terá de mudar o passado?

Raul, o Início, o Fim e o Meio (1/1/2020)

O documentário faz um raio X da vida do cantor e compositor Raul Seixas, com documentos e depoimentos de familiares, amigos, músicos e compositores.



O Limite da Traição (17/1/2020)

Uma mulher sem antecedentes é acusada da morte do marido, e a advogada incumbida de defendê-la se vê no centro de uma grande conspiração.

Joias Brutas (31/1/2020)

Cada vez mais endividado, um joalheiro de Nova York arrisca tudo na esperança de escapar dos cobradores e continuar vivo.

Documentários e Especiais

Investigação Criminal: Season 8 (1/1/2020)

Na nova temporada da série, delegados, peritos e legistas continuam mostrando como solucionaram crimes que abalaram o Brasil.

Explicando… O Sexo – Minissérie (2/1/2020)

Atração. Fantasia. Fertilidade. Esta série informativa trata o sexo de forma divertida. A atriz e cantora Janelle Monáe narra a versão em inglês.

Cheer (8/1/2020)

Conhecida graças a uma famosa marca de chili, Corsicana, no Texas, vem ganhando destaque por causa das cheerleaders que saem da cidade para o mundo.

Fortune Feimster: UNT 2020 Stand Up Special (21/1/2020)

Um especial de stand-up da humorista Fortune Feimster.

A Terra à Noite (29/1/2020)

Dos premiados diretores de Planeta Terra 2, Vida e Planeta Azul, a série revela as maravilhas do mundo noturno.

Crianças e Família

The Backyardigans: Temporada 3 (1/1/2020)

Tyrone finge ser o segurança do museu onde seus amigos são as atrações. Tasha, Uniqua e Austin pilotam uma nave espacial coletora de lixo.

O Pequeno Príncipe (1/1/2020)

Um aviador excêntrico conta à sua nova amiga as aventuras de um garoto diferente que vive em um asteroide.

Pokémon O Filme: O Poder de Todos (1/1/2020)

Ash e Pikachu viajam rumo a um festival e, para evitar uma tragédia, têm de unir forças a um grupo de desajustados.

Go! Go! Cory Carson (4/1/2020)

Junte-se ao carrinho Cory Carson nas aventuras pelas estradas da infância em Bumperton Hills! Baseada na linha de brinquedos Go! Go! Smart Wheels.

Dude, o Cãopanheiro (13/1/2020)

Um garoto com transtorno de ansiedade encontra confiança para encarar a nova vida na escola na companhia de um cãozinho chamado Dude.

Kipo e os Animonstros (14/1/2020)

A vida de Kipo vira de cabeça para baixo depois que ela deixa seu abrigo subterrâneo e entra em um mundo de criaturas mutantes.

Luccas Neto em: Dia das Crianças (20/1/2020)

Luccas Neto quer fazer uma grande festa no Dia das Crianças, mas alguém está planejando tomar o controle da escola e acabar com a comemoração.

Anime

NiNoKuni (16/1/2020)

Os amigos de escola Yuu e Haru viajam entre o mundo real e um universo paralelo para ajudar a amiga Kotona, que corre risco de vida.

Scissor Seven (10/1/2020)

Com tesouras e a habilidade de se disfarçar, este cara é um assassino de aluguel bem barato. O problema é que ele nem sempre cumpre as tarefas.

SAINT SEIYA: Os Cavaleiros do Zodíaco: Temporada 2 (23/1/2020)

Trabalho duro e treinamento deram resultado para Seya, que agora é um dos santos de Athena. Mas esse não é o final, e a Parte 2 traz novas aventuras.