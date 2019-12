MasterChef - A Revanche: 'Mexeu com a minha calma', diz Fernando

O semifinalista Fernando Kawasaki foi eliminado nesta terça-feira, 10, do MasterChef – A Revanche após disputar um duelo contra Vitor Bourguignon. Ambos tiveram que preparar um banquete com carne de cordeiro para servir aos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, mas o paulista acabou se atrapalhando na prova eliminatória.

"Nesta temporada, eu não tinha ido para nenhuma prova de eliminação. Era uma estratégia minha mandar bem nas primeiras provas para evitar a sobrecarga de estresse que tem num embate eliminatório. O fato de ter ido, pela primeira vez, com certeza mexeu com a forma que eu pensei meu prato. Mexeu com a minha calma. Então, não tive um desempenho 100%", disse em entrevista ao Portal da Band.

Apesar disso, Fernando estava animado com o tema da prova. "Fazer um banquete de cordeiro assado é atrativo, mas o tempo que a gente teve para fazer a prova foi desesperador. Fazer um assado em duas horas e meia é quase surreal, ainda mais tendo que fazer mais três guarnições. Além disso, acho que banquete exige uma alegria – porque é uma celebração – e eu estava preocupado demais para fazer esse tipo de serviço hoje", afirmou.

"Se tivesse sido uma prova mais técnica, talvez eu teria ido melhor. Acho que eu me deixei envolver um pouco e minha criatividade não foi tão aflorada. Eu costumo ter boas ideias, gostei muito da linha de sabores que lancei – que foi uma temática Oriente Médio –, mas na hora de acertar a mão dos temperos, eu acabei pecando. E foram esses detalhes, de acidez e tempero, que acabaram me tirando da disputa", completou.

Mesmo eliminado, Fernando garante que sai de uma forma muito diferente em comparação à sua temporada anterior. "Saio de cabeça erguida, sorrindo. Quando eu saí em 2015, eu me cobrava tanto que eu saí daqui triste, saí como um derrotado. Eu não soube reconhecer a vitória de ter sido o quinto colocado. Saio hoje em terceiro, com uma posição melhor e sabendo que não saí perdendo", afirmou.

"Eu perdi apenas uma prova, mas ganhei muita coisa. Ganhei a terceira colocação, ganhei experiência e acho que ganhei o meu duelo contra aquele Fernando preocupado, estressado, nervoso e pesado daquela época. Foi como a Ana Paula disse: a minha Revanche já foi, eu já ganhei. Estou saindo daqui um vencedor ", finalizou.

Antes de deixar o programa, o paulista também falou sobre o seu desempenho na prova de serviço que foi ligeiramente criticado pelos jurados do MasterChef – A Revanche. "A gente decidiu que cada um ficaria com a praça que se sentisse mais à vontade. Optei pela praça de pratos quentes, pois sei um bom ponto de lagosta e tenho familiaridade com peixe à vapor. Mas, ao mesmo tempo, é querer abraçar o mundo", explicou.

"Eu sabia que precisaria contar com a ajuda da galera, mas numa semifinal – valendo uma vaga na final – eu não sabia se essa ajuda seria da maneira que eu esperava. O fato de eu ter abraçado tantos procedimentos, para mostrar serviço, pode ter sido um tiro no pé. A hora que precisei da galera para fazer o peixe e puxar a massa, como a gente tinha combinado, pareceu que ficou solto no ar essa informação", continuou.

"Eu tive que colocar o peixe no forno lá no fundo, voltar para a minha bancada lá na frente e cuidar da lagosta. Isto fez com que eu parecesse muito desorganizado, que eu estava correndo de um lado para o outro na cozinha. Isso afetou a avaliação dos chefs, principalmente quando subiram o Estefano [Zaquini] pelo fato de ele ter ajudado mais o pessoal", contou.

"Sou muito grato por tudo que ele fez neste momento, mas eu acho que os procedimentos do Estefano – principalmente os iniciais – eram mais curtos. Então, a gente tem que tomar isso como uma obrigação e não um favor. A gente dividiu praças, não etapas. Então, se foi combinado que quem fizesse mais rápido iria ajudar os parceiros, isso não foi um favor. Foi uma obrigação", analisou.

