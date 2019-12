MASP anuncia as duas últimas exposições de 2019

2019 ainda tem alguns dias antes de chegar ao final, e o MASP anunciou as duas últimas exposições que vão acontecer lá até o fim do ano. É o momento de curtir as férias e o descanso das festas com mais cultura!

Nesta sexta (13) as duas exposições começam, das artistas Gego e Leonor Antunes, e elas vão encerrar o ciclo das "histórias das mulheres, histórias feministas", que foi a base do MASP em 2019.

Essa é a primeira exposição individual no Brasil de Gertrud Goldschmidt (1912-1994), mais conhecida como Gego. A exposição, 'Gego: a linha emancipada', é coorganizada pelo MASP com o Museo Jumex, da Cidade do México, o Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), e o Tate Modern, de Londres, e organizada por Pablo León de la Barra com Tanya Barson e Julieta González. A mostra terá sua estreia em São Paulo e depois seguirá para Cidade do México, Barcelona e Londres.

Já a exposição 'leonor antunes: vazios, intervalos e juntas', da artista portuguesa Leonor Antunes. A mostra apresenta trabalhos inéditos da artista portuguesa, feitos especialmente para os espaços. A curadoria é de Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, e Amanda Carneiro, curadora assistente do MASP. E para mais informações sobre as exposições, basta acessar o site do museu.