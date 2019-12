Marcos Mion se emociona ao descobrir que era o amigo secreto de Gugu

Marcos Mion descobriu que Gugu Liberato o tinha tirado no amigo secreto da Record, e se emocionou ao receber a notícia e o presente que o apresentador tinha comprado para Mion.

De acordo como jornalista Vladimir Alves, Gugu tinha comprado uma estátua colecionável de super-herói para dar a Mion, e durante a gravação do especial de fim de ano 'Família Record', o apresentador não segurou as lágrimas. 'Saber que ele comprou esse presente pra mim… É muito a cara dele esse presente, engraçado que esse presente tem a ver comigo e também tem a ver com o Gugu. Eu queria receber das mãos do Gugu esse presente. Eu não sei o que falar' disse Marcos.

Então o apresentador continuou dizendo 'O Gugu, a Xuxa, pessoas que fazem o bem pela população… Gugu deixou um amigo aqui. O Gugu plantou amor e que isso sirva de exemplos todos os dias'.

O programa será dividido em três partes, e ainda não foi dito em qual delas vai passar o momento que Marcos Mion recebe o presente que Gugu escolheu.

Gugu Liberato teve sua morte confirmada no dia 22 de novembro, após cair de uma altura de quatro metros, quando fazia o conserto do ar-condicionado no sótão da casa da família em Orlando, nos Estados Unidos. O enterro do apresentador aconteceu no dia 29 de novembro, no Cemitério Gethsêmani, no bairro Morumbi, em São Paulo, e contou com a presença da família, amigos e fãs dele.