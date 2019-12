Cantora Lizzo é escolhida como Artista do Ano pela Time

A cantora estadunidense Lizzo acaba de fazer um teste de DNA e, aparentemente, ela é 100% artista do ano! Brincadeiras à parte, o título foi concedido à intérprete de "Truth Hurts" pela revista Time nesta quarta-feira (11).

Entre outras honrarias anunciadas pelo veículo, como "Pessoa do Ano" (Person of the Year), ela levou a categoria "Entertainer of the Year" – em tradução livre, "artista do ano".

A revista descreve o som de Lizzo como "implacavelmente positivo e impossivelmente chiclete", com elementos de pop, rap e R&B e letras engraçadas. "São lembretes para chutar qualquer idiota que estiver te atrasando, e tornar-se seu maior fã".

Trabalhando em sua carreira musical há oito anos, a cantora de 31 anos bombou muito mais recentemente: neste ano, seu álbum de 2017 foi redescoberto pela internet.

"Truth Hurts" foi a canção que desencadeou todo o processo, liderando a centena de canções mais escutadas ranqueadas no Billboard Hot 100 por quase dois meses. Com o feito, a música se tornou a faixa de rap feminina número um mais longeva da história. Ouça:

Dona de um carisma gigantesco e muita personalidade, Lizzo tornou-se também uma voz potente contra a gordofobia e pelo movimento negro.

"Ir a um show da Lizzo é como orar na igreja do amor próprio, se seu padre fosse uma pop star vivendo alegremente num grande corpo negro", continua a Time em texto em homenagem à cantora. "Em uma época em que pessoas no Instagram fazem propaganda de chás emagrecedores ou fingem comer hambúrgueres gigantes, Lizzo vende algo mais radical: a ideia de que você já é suficiente".