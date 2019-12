Andréa Beltrão volta a ser Hebe Camargo em trailer da minissérie sobre apresentadora

Após o grande sucesso do filme 'Hebe – A Estrela do Brasil', uma minissérie será lançada no Globoplay para expandir a história da icônica apresentadora. E o primeiro trailer da produção foi divulgado.

A série traz Andréa Beltrão e Valentina Herszage revezando o papel de Hebe Camargo, e é escrita por Carolina Kotscho, com direção artística de Mauricio Farias e direção de Maria Clara Abreu. O elenco de 'Hebe' ainda conta com Gabriel Braga Nunes, Caio Horowicz, Marco Ricca, Danton Mello, Daniel de Oliveira e Karine Teles.