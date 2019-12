Google lista as séries e filmes mais pesquisados de 2019

O final de 2019 está chegando, e como sempre listas de retrospectivas começam a ser divulgadas. O Google então divulgou quais foram os filmes e séries mais pesquisados pelos brasileiros neste ano!

Muitos filmes de super-heróis ficaram no top 10, e sem surpresa nenhuma 'Game of Thrones' ficou no topo das séries mais procurados no Google. Também é interessante ressaltar a presença de produções nacionais, como 'Bacurau', 'Sintonia' e 'Minha Vida em Marte'. Então confira os top 10 de filmes e séries deste ano!

Filmes

Vingadores: Ultimato Coringa Capitã Marvel Toy Story 4 O Rei Leão Aquaman Shazam Minha Vida em Marte Bird Box Bacurau

Séries