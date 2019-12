Incrível! Confira as melhores fotos do Festival da Luz de Amsterdam de 2019

Quem tem viagem marcada para a Holanda tem um motivo a mais para comemorar. Até 19 de janeiro acontece a oitava edição do Festival da Luz de Amsterdam, uma programação que faz a capital europeia brilhar com várias obras de arte.

Durante as noites, a cidade fica imersa na escuridão por cerca de 16 horas por dia. Só resta aos visitantes usar um aplicativo para se guiar entre os 20 trabalhos que chamam a atenção de turistas e dos moradores mais curiosos.

Neste ano, com o tema “perturbe”, mentes criativas dos mais diferentes cantos do mundo refletiram sobre a tecnologia, a história do país e as mudanças climáticas.

Veja as obras mais incríveis.

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival