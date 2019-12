Cantor de kpop Eric Nam fará show em São Paulo em 2020; veja data, preços e local

O cantor coreano-americano Eric Nam, conhecido entre fãs de pop sul-coreano, anunciou uma passagem pelo Brasil durante sua turnê mundial em 2020. Nam virá à capital paulista para show único no dia 25 de março.

Ainda na América Latina, o artista fará apresentações em Buenos Aires na Argentina (20/3), Santiago do Chile (22/3) e na Cidade do México (27/3). A turnê promove seu novo álbum, "Before We Begin".

Em São Paulo, a apresentação será no Cine Joia, no bairro da Sé. O show começa às 21h, e a venda de ingressos começa nesta sexta-feira (13), às 10h.

Para comprar, acesse o site oficial do evento na plataforma Ingresse. Também é possível adquirí-los sem taxa de conveniência na bilheteria do Cine Joia, a partir das 10h desta sexta. Confira os preços a seguir:

PISTA – LOTE 1: R$ 110,00 (meia-entrada)/R$ 220,00 (inteira)

PISTA – LOTE 2: R$ 130,00 (meia-entrada)/R$ 260,00 (inteira)

Há ainda uma terceira modalidade de compra, chamada de "VIP Package". Ela inclui um ingresso para a pista, uma foto em grupo com o cantor, entrada antecipada para a apresentação e um item da linha de produtos oficiais de Eric Nam.

A classificação etária do show é de 16 anos, porém fãs entre 12 e 15 anos ainda podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.