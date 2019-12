Vikings: Novo vídeo revela grande batalha na 6ª temporada e surpreende fãs de Lagertha

A sexta e última temporada de “Vikings” vai para o terceiro episódio esta semana e promete entregar aos espectadores mais uma batalha sangrenta pelo poder de Kattegat.

No novo trailer podemos ver que o novo vilao Olaf (Steven Berkoff), ameaçará as forças do rei Bjorn (Alexander Ludwig, que precisará se preparar para um novo ataque. Surpreendendo os próiprios fãs, a aposentadoria de Lagertha (Katheryn Winnick) dura pouco e a escudeira desenterrará sua espada para lutar ao lado filho e de guerreiros que podem ser massacrados.

Confira:

O novo episodio intitulado "Fantasmas, deuses e cães de corrida", é exibido no Brasil as quintas-feiras no canal FOX Premium começará a exibir a última temporada da série a partir do dia 5 de dezembro, na FOX Premium 2 e no aplicativo da Foxplay para assinantes do Fox Premium.