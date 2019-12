Theatro Municipal recebe a Noite de Gala do Circo

Espetáculo contemporâneo “São Paulo, Meu Amor!”, que celebra o Dia Internacional do Palhaço, acontece nesta terça (10) e quarta (11), às 20h, e vai reunir 200 artistas, no Theatro Municipal (pça. Ramos, s/n, Centro).

A obra, com roteiro e direção de Hugo Possolo, traz personagens urbanos, tipicamente paulistanos, tratados pelo olhar circense. Destaque para o Circo Zanni, o Circo dos Sonhos, a Cia. Gravitá, a atriz e diretora Bete Dorgam e Márcia Dailyn, do Satyros e primeira bailarina trans do Municipal. Mais informações podem ser encontradas no site do Theatro Municipal.