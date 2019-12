A vocalista do Roxette, Marie Fredriksson, faleceu nesta segunda-feira, aos 61 anos, vítima de um câncer no cérebro.

A trajetória do Roxette começou em 1986, com Marie e o músico Per Gessle. Nesses mais de 30 anos de carreira, eles venderam cerca de 80 milhões de discos em todo o mundo.

Relembre os principais hits da Roxette:

Listen to Your Heart

It Must Have Been Love

'The Look'

'Joyride'