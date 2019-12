Me Poupe! Participante se estressa e manda Nath Arcuri calar a boca

Em um dos episódios mais polêmicos da temporada do Me Poupe! Dívidas Nunca Mais, o participante João Victor Moreira, o Bibito, perdeu a cabeça, xingou Nathalia Arcuri e quase desistiu do programa.

A especialista em finanças pessoais do Me Poupe! encarou o desafio de ajudar o jovem multitalentoso de 20 anos a recuperar sua saúde financeira de gastos supérfluos em roupas, tênis, celular e bolos de pote.

Depois de decepcionar Nath com a performance no programa, Bibito não aguentou ouvir as reclamações da apresentadora do Me Poupe! e explodiu, protagonizando um dos momentos mais polêmicos da temporada.

Com o perdão de Nath Arcuri pela atitude explosiva, Bibito ganhou uma segunda chance no Me Poupe! e correu atrás do prejuízo. No acerto de contas, o participante teve uma surpresa e levou uma das melhores dicas para realizar seu sonho.

O Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).