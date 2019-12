Morre Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, aos 61 anos

A música acaba de perder mais uma de suas maiores estrelas da Suécia: Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morreu na segunda-feira (9), aos 61 anos de idade. A cantora lutava contra um câncer no cérebro desde 2002.

O anúncio foi feito na manhã desta terça (10) pelas redes sociais do duo de música pop, formado em 1986 por ela e o músico Per Gessle. Eles alcançaram o reconhecimento internacional após lançarem o single "The Look", do álbum "Look Sharp!", o segundo da dupla.

Veja também:

Fernanda Montenegro é a homenageada da APCA em 2019; veja melhores do ano

MIS fará maratona de filmes clássicos de terror na sexta-feira 13

A canção foi a primeira a chegar ao primeiro lugar do Hot 100, ranking de vendas da Billboard. O feito foi repetido com as músicas "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love" e "Joyride". Ao todo, foram mais de 80 milhões de discos vendidos e inúmeras turnês internacionais, consolidando a reputação artística de Marie.

"Marie nos deixa com um enorme legado musical", afirma comunicado da equipe do Roxette. "Sua voz incrível e suas performances mágicas serão lembradas por todos nós, que fomos sortudos de termos as presenciado. Nós também a lembraremos pela pessoa maravilhosa, com fome de viver, e pela mulher de bom coração, que se importava com todos aqueles que conhecia."