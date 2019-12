MIS fará maratona de filmes clássicos de terror na sexta-feira 13

Essa semana será presenteada com a última sexta-feira 13 de 2019, e o Museu da Imagem e Som (MIS) não vai deixar a data passar em branco. Uma programação recheada com clássicos do terror foi preparada, com quatro filmes para maratonar.

Os filmes que serão exibidos no evento são 'Frankenstein' (1931), 'Drácula' (1931), 'A Múmia' (1932) e 'A Noiva de Frankenstein' (1935), começando às 23h30 na sexta (13).

A maratona de terror é uma parceria com a Sony Pictures Home Entertainment, e vai acontecer no Auditório MIS, com capacidade de até 172 espectadores. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso na recepção do MIS uma antes de começar. Mais informações no site no Museu.