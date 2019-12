MasterChef: Estefano, Fernando e Vitor se enfrentam na semifinal

Nesta terça-feira, 10, às 22h45, Estefano Zaquini, Fernando Kawasaki e Vitor Bourguignon se enfrentam no desafio que vai definir o primeiro finalista de MasterChef – A Revanche.

Os três cozinheiros terão que que trabalhar em conjunto em uma prova de serviço. Eles deverão preparar dois menus diferentes para nove ex-participantes das temporadas de MasterChef Profissionais. Criados pelos jurados, os dois menus vão desafiar os concorrentes, exigindo deles trabalho em equipe e cozinha de alto nível. O vencedor garante a primeira vaga na grande final.

No último duelo da temporada, os dois competidores terão que fazer um banquete. Eles deverão preparar um pernil de cordeiro recheado com um molho e três acompanhamentos. O autor do melhor banquete vai para a grande final.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Todo domingo, às 22h30, Ana Paula Padrão comanda o MasterChef Para Tudo. O programa reapresenta o episódio exibido às terças com conteúdo especial.