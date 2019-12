Instituto Moreira Salles celebra 100 anos de Clarice Lispector com atividade gratuita

Para celebrar a obra de Clarice Lispector, o Instituto Moreira Salles (av. Paulista, 2.424; tel.: 2842-9120) promove, desde 2011, a “Hora de Clarice”, com uma programação especial realizada sempre no dia do aniversário da escritora. O evento desta terça (10), gratuito, será às 19h, no cineteatro.

A atividade começará com uma leitura da atriz Simone Spoladore, que declamará trechos da obra de Clarice Lispector.

Em seguida, haverá uma palestra com Vilma Arêas, professora de literatura brasileira da Unicamp, que fará uma análise do percurso da escritora, desde a sua atuação como crítica e jornalista, até a publicação de seus principais livros.