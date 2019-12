'Reject False Icons': Documentário do Gorillaz terá sessões únicas no Brasil

O Gorillaz exibe, na segunda-feira (16), o documentário "Reject False Icons" em sessões únicas em cinemas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O filme mostra a fase mais recente da banda, que compreende os dois últimos álbuns lançados – "Humanz" (2017) e "The Now Now" (2018) – e suas turnês.

Cartaz do documentário "Reject False Icons"

O longa é dirigido por Denholm Hewlett, irmão de Jamie Hewlett, o cartunista que assina o projeto ao lado do músico Damon Albarn. Denholm também foi um dos fotógrafos das últimas duas turnês, sendo a foto escolhida para o cartaz do documentário tirada por ele na Cidade do México, em outubro do ano passado.

O nome "Reject False Icons" é referência a uma campanha feita pela banda no seu segundo disco, "Demon Days" (2005), acompanhada pelo clipe de "Rock It", que entrou em uma compilação com faixas que ficaram de fora do álbum principal. O objetivo da época era passar a mensagem de que é possível apreciar o trabalho de um artista, mas sem idolatrá-lo.

No Brasil, o filme será exibido pela rede de cinemas UCI em dez cidades – São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Canoas (RS), Juiz de Fora (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Belém (PA). Mais informações sobre ingressos podem ser vistas no site oficial do documentário.

Assista aos trailers de "Reject False Icons":