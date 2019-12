Entrevista: Elenco de 'His Dark Materials' fala sobre temas complexos da história e dificuldade de adaptar os livros

Os atores Ruth Wilson e Clarke Peters vieram para o Brasil divulgar a série 'His Dark Materials', que está na reta final da primeira temporada, mas já teve sua segunda confirmada. E a HBO convidou o Metro Jornal para participar de uma entrevista com os intérpretes da Sra. Coulter e O Mestre antes do painel que eles participaram na CCXP 19.

Tanto Ruth quanto Clarke disseram que não tinham lido os livros antes de serem escalados, ela ainda disse que nem ao menos sabia quem era a Sra. Coulter. Mas o ator disse 'depois de ler os livros eu percebi que não tem um modo de contar essa história em duas horas. A história que estamos falando aqui leva tempo'. E Ruth completou dizendo 'também tem coisas tão difíceis, as pessoas tem que entender o que são daemons, Pó, papões, o Magistério, você te que esclarecer esse mundo enorme e diferente para a audiência, e não é nada simples'.

Ruth Wilson como Sra. Coulter em His Dark Materials / Divulgação

E justamente por isso que elementos do segundo e terceiro livros já apareceram na primeira temporada da série, e Clarke explicou essa decisão: 'É necessário plantar sementes em cada temporada para fazer o foreshadow do que vem por ai. Nós já estamos falando sobre Pó agora, e o 'Livro do Pó' foi lançado recentemente'. O autor dos livros, Philip Pullman escreveu mais três livros depois da trilogia original, que os produtores de 'His Dark Materials' já leram, e Ruth agradece por isso 'Podemos pegar coisas que ele [Philip] validou, e ele lançou alguns contos também, então todas essas coisas nos ajudam a colocar aqueles detalhes que os fãs vão ver'.

Além dos livros, uma peça de teatro foi produzida em cima da história, além do filme de 2007, mas Ruth e Clarke não se sentiram tão pressionados para adaptar mais uma vez. 'Claro que nunca dá para satisfazer a imaginação de todos, porque quando você lê um livro, se torna a sua versão da Sra. Coulter, ou da Lyra, ou qualquer personagem, então você nunca vai conseguir satisfazer a todos' a atriz começou dizendo. E completou 'Eu acho que parte do que foi brilhante na série, é o grupo de pessoas super colaborativo que se juntaram para criar a série. E todos são apaixonados pelos livros. E tem essa sensação de que temos mais tempo para filmar como uma série de TV, então temos oito horas para servir cada livro. Então dá para preencher espaços vazios'.

E apesar da liberdade que o autor dos livros deu para os autores, Ruth destacou um probleminha nas gravações, mas que acabou dando oportunidades diferentes para a produção: 'Crianças têm um tempo limite para ficar nos sets, e poder fazer apenas quatro horas por dia com sua protagonista… Então tivemos que dar espaço para outros personagens, senão levaria três anos para fazer apenas uma temporada'.

A história dos livros é focada no público mais infantil e infanto-juvenil, mas eles acreditam que a série trouxe algo novo que expandiu a faixa etária da audiência, apesar de ter embates entre igreja e Estado, religião e espiritualidade, que são temas mais maduros. 'É uma experiência para a família, você pode sentar com seu filho, e os dois vão ter uma jornada maravilhosa, e ambos vão ficar satisfeitos. E pode promover discussões também' disse Clarke. E Ruth acrescentou dizendo que uma amiga lhe contou que essa é a primeira série que ela assiste com toda a sua família reunida. Além de receber ligações de seus sobrinhos fazendo perguntas sobre os episódios.

Clarke Peters como O Mestre em His Dark Materials / Divulgação

Sobre esses temas mais complexos, como a relação dos personagens deles com eles mesmos, Ruth contou sua teoria sobre os daemons: 'Quando você vira um adulto, você de alguma forma perde sua imaginação, você tem que se tornar mais responsável, você tem que trabalhar, e continuar. Enquanto uma criança tem um senso de imaginação incrível, de admiração, e essa é a ideia de que os daemons estão sempre mudando de forma, eles são livres para mudar, e os adultos… Isso é só teoria, Philip nunca disse isso. Mas minha versão é que como adultos, os daemons ficam presos em uma única forma. Muitos adultos na série tem conflitos com eles mesmo, e com o mundo que eles vivem'.

Claro que perguntamos qual seria o daemon deles, e os dois responderam juntos que seria um tatu, pois ambos são duros por fora mais moles por dentro. E como dica para quem já leu os livros, ou para quem apenas está acompanhando a série, Clarke Peters disse 'A melhor coisa a fazer é se você está vendo a série agora, leia os livros. E se você leu os livros, dê uma chance para a imaginação de outra pessoa, e você pode achar isso muito interessante durante o caminho'.