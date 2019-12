Silvio Santos é acusado de racismo após tirar prêmio de candidata negra

View this post on Instagram

Todo lugar que eu passo sempre sou a Menor, mais aí lembro que Deus me fez diferente de muita gente, não melhor, apenas diferente, onde posso me destacar sem desfocar ninguém, onde posso crescer sem diminuir Ngm, onde descubro novas coisas sem me perder no caminho. Ele me fez para ser a menor e Crescer no meio dos grandes, por isso não vou olhar para trás pq muita coisa se passou e aprendi da melhor forma, pra ser quem eu me tornei hoje. Rumo a mais uma Etapa (a vida) Obrigada Deus 🙏🏽 pela oportunidade de ter o Dom de levar a Alegria através da música !