Pussycat Dolls planejam fazer show no Brasil

Já é mais do que oficial o retorno das Pussycat Dolls, e uma das integrantes do grupo deixou os fãs brasileiros ainda mais felizes com esse retorno, já que ela revelou que elas planejam fazer shows aqui no Brasil.

Veja também:

Ghostbusters – Afterlife: Com Paul Rudd e Finn Wolfhard, sai trailer do novo Caça-Fantasmas

‘Capim-Cidreira’, novo álbum de Rael tem repertório leve, dançante e cheio de boas energias

A cantora Carmit Bachar viu que um fã brasileiro pediu no Instagram para que as Pussycat Dolls se apresentem aqui, e decidiu responder em seu Stories dizendo 'Estamos trabalhando nisso. Vocês não fazem ideia'.

No mesmo momento, os fãs brasileiros já começaram a aumentar a campanha para que tenham shows das Pussycat Dolls por aqui. Mas por enquanto, eles terão que esperar informações oficiais. Mas vale lembrar que o grupo já tem algumas apresentações marcadas para 2020!