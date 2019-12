Primeiro trailer de 'Mulher-Maravilha 1984' mostra que filme promete muito

Durante a CCXP 2019 aconteceu o tão esperado painel de Mulher-Maravilha com a presença da atriz Gal Gadot e da diretor Patty Jenkins, e o primeiro trailer do filme finalmente foi divulgado!

Veja também:

CCXP 2019: Veja descrição das cenas inéditas de ‘Aves de Rapina’

‘Capim-Cidreira’, novo álbum de Rael tem repertório leve, dançante e cheio de boas energias

O trailer mostra os novos personagens, interpretados por Pedro Pascal e Kristen Wiig, além do retorno de Chris Pine! A Mulher-Maravilha ainda aparece em várias sequências de ação e usando seu novo uniforme, uma armadura dourada com asas.

'Mulher-Maravilha 1984' está com estreia marcada para o dia 4 de junho aqui no Brasil, e muito material inédito ainda deve ser lançado até lá. Inclusive, quem estava no auditório da CCXP acompanhando o painel, teve a oportunidade de ver um trailer extendido, com um minuto a mais do que o que foi lançado na internet!