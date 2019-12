Pato tem pênis removido por ser muito ‘amoroso’

Um pato chamado Dave teve o seu pênis removido depois de machucá-lo por ser “muito amoroso”. As informações são do site Mirror.

Kennedy News and Media

O dono do animal, Josh Watson, disse que o bicho acasalava com as suas companheiras até dez vezes por dia. Com isso, Dave se machucou e teve uma infecção na genitália, a qual deveria ser tratada com antibióticos e uma lavagem diária.

Porém, o pato continuava tentando acasalar. Os veterinários decidiram que a única solução que restava para garantir o bem-estar de Dave era remover o seu órgão. Após o procedimento, o animal ainda pode urinar.