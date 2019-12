Me Poupe! Nathalia Arcuri ajuda jovem que começou a vida adulta cheio de boletos

Nesta segunda-feira, 9, às 22h45, a Band exibe mais um episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais. A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar o estudante de fisioterapia João Victor Moreira, o Bibito.

João tem 20 anos e mora na periferia da capital paulista. Estudante de fisioterapia, ele possui talentos acima da média: fala inglês fluentemente, toca violino, é bailarino e trabalha como operador de telemarketing.

Mas há uma âncora em sua vida: dívidas desde os 18 anos com gastos supérfluos em roupas, tênis, celular e bolos de pote. Pouco acostumado a ouvir "não", o jovem se irrita com as exigências de Nathalia Arcuri e acaba causando um dos momentos mais polêmicos da temporada.

O Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).