Indicados ao Globo de Ouro 2020: filmes e séries você pode ver agora mesmo na Netflix!

Nesta segunda (9), conhecemos os indicados à 77ª edição do Globo de Ouro. E, graças à quantidade e à qualidade das suas produções, a Netflix se encontra no topo da lista dos nomeados: são 17 indicações a diversas categorias do prêmio — não muito a frente do segundo lugar, a HBO, que conta com 15.

Veja a lista de filmes e séries indicados ao Globo de Ouro que você pode ver na Netflix agora mesmo.

Filmes

História de um Casamento

Um olhar sensível sobre um casamento que termina e uma família que permanece unida. Do diretor Noah Baumbach, indicado ao Oscar.

Indicado às categorias: melhor filme — drama, melhor atriz de filme — drama, melhor ator de filme — drama, melhor atriz coadjuvante em filme, melhor roteiro para filme e melhor trilha sonora original para filme.

O Irlandês

Frank Sheeran, braço direito da família Bufalino, relembra os segredos que guardou por lealdade à máfia no aclamado filme de Martin Scorsese.

Indicado às categorias: melhor filme — drama, melhor diretor de filme, melhor ator coadjuvante em filme e melhor roteiro para filme.

Meu Nome É Dolemite

Los Angeles, anos 1970. Depois do sucesso do seu indecente alter ego, Dolemite, o comediante Rudy Ray Moore arrisca tudo para chegar às telonas.

Indicado às categorias: melhor filme — drama e melhor ator em filme — musical ou comédia.

Séries

The Crown

Esta série dramática segue a política, rivalidades e relacionamentos da rainha Elizabeth II, e os eventos que fizeram a história.

Indicada às categorias: melhor série — drama; melhor atriz coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV; melhor atriz em série de TV — drama; e melhor ator em série de TV — drama.

Inacreditável

Uma jovem é acusada de falsa denúncia de estupro. Anos depois, duas investigadoras encaram casos assustadoramente parecidos. Série inspirada em fatos reais.

Indicada às categorias: melhor série limitada ou filme para TV; melhor atriz em série limitada ou filme para TV; e melhor atriz coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV.

O Método Kominsky

O professor de teatro Sandy Kominsky e seu melhor amigo Norman Newlander enfrentam as alegrias e tristezas da velhice com muito bom humor.

Indicada às categorias: melhor série — musical ou comédia; melhor ator coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV; e melhor ator em série de TV — musical ou comédia.

Veja a lista completa com os indicados ao Globo de Ouro 2020.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 5 de janeiro de 2020, em Los Angeles, nos Estados Unidos.