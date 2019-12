'Free Guy': Filme de Ryan Reynolds ganha primeiro trailer cheio de ação

Durante o painel da Fox na CCXP 2019, o primeiro trailer de 'Free Guy', novo filme de Ryan Reynolds, foi divulgado pelo próprio ator, que foi um dos convidados do evento este ano.

O aotr Joe Keery e o diretor Shawn Levy também estavam presente no painel de 'Free Guy', e apresentaram o primeiro trailer do filme ao lado de Ryan. A sinopse do filme é 'Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo'.

'Free Guy' está com estreia marcada para julho do ano que vem.