Disco de Alanis Morrissette faz 25 anos com show e versão Broadway

O álbum “Jagged Little Pill”, estreia de Alanis Morissette, vai completar 25 anos em 13 de junho de 2020. Para comemorar a ocasião, a cantora estreou na última quinta um espetáculo na Broadway de mesmo nome e que utiliza como pano de fundo para a história as músicas do celebrado disco de 1995.

Escrita pela estreante no teatro Diablo Cody, que ganhou o Oscar 2007 de Melhor Roteiro pelo filme “Juno”, a peça conta a história de Mary Healy, uma dedicada dona de casa e sua família, o que inclui a filha adotiva do casal Frankie, jovem afro-americana que está lutando para conseguir seu espaço na sociedade. No entanto, em uma reviravolta, Mary começa a ver sua vida desmoronar, o que põe em jogo o seu plano de manter todos unidos. O espetáculo tem direção de Diane Paulus, a experiente diretora de “Waitress”, celebrado musical da Broadway.

Turnê

Além de um musical, Alanis também tem prometido aos fãs um retorno triunfal aos palcos, com uma turnê que vai ter no setlist hits como “Ironic”, “You Oughta Know” e “You Learn”, todas lançadas no “Jagged Little Pill”.

Ao todo, o disco emplacou mais de 33 milhões de cópias.