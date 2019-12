Miss Universo 2019: Band exibe cerimônia neste domingo; Júlia Horta disputa a coroa pelo Brasil

A Band exibe neste domingo, 8, a partir das 23h30, a 68ª edição do Miss Universo direto dos Estúdios Tyler Perry, em Atlanta, nos Estados Unidos. Com apresentação de Renata Fan, o programa terá como convidado especial o estilista Amir Slama. A transmissão terá tradução simultânea de Malcolm Forest e Celia Kfouri.

A mineira Júlia Horta, Miss Brasil Be Emotion 2019, é a representante brasileira na disputa e conta com uma forte torcida para conquistar o título. Ela acredita que não falta mais nada para atingir seus objetivos. "A minha preparação para o Miss Universo foi incrível. Eu brinco que comecei a me preparar há cinco anos, quando participei do meu primeiro concurso de beleza. Desde então eu só aprendi, principalmente com os erros, mas especificamente esse ano, depois do Miss Brasil, um time muito forte de especialistas em cada área me apoiou para que eu chegasse na minha melhor versão. Estou me sentindo muito forte, muito feliz, realizada, e tenho certeza que vou conseguir representar nosso país da melhor maneira possível".

Júlia disputará a coroa com outras 89 misses. Ela tentará quebrar um jejum de 51 anos sem trazer a coroa mundial para o país – a última a conquistar o título foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Antes disso, em 1963, Iêda Maria Vargas, do Rio Grande do Sul, garantiu a primeira vitória do Brasil na disputa mundial. A atual detentora do título é a filipina Catriona Gray.

O Miss Universo será apresentado pela quinta vez consecutiva por Steve Harley, ganhador de cinco prêmios Emmy. A Band transmite o concurso a partir das 23h30, logo após o MasterChef Para Tudo.