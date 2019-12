A Netflix confirmou neste domingo, durante a CCXP 2019, e São Paulo, que a quarta temporada da série La Casa de Papel estreia em abril de 2020 ao canal de streaming.

O anúncio foi feito no Auditório Cinemark, com a presença dos principais nomes do elenco: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinki), Esther Acebo (Estocolmo) e Rodrigo de La Serna (Palermo).