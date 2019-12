MasterChef: veja receita do prato vencedor de Estefano

Confira a receita do prato vencedor da edição da última terça-feira do MasterChef – A Revanche, do cozinheiro Estefano Zaquini.

Ele apresentou aos jurados uma sobremesa de Bombom de chocolate amargo com mix de castanhas com damasco e caramelo salgado.

Veja receita:

Ingredientes para o bombom

200 g de chocolate 70%

100 ml de creme de leite

200 g de mix de castanhas

50 g de damasco

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e leve para gelar.

Ingredientes para o caramelo salgado

100 g de açúcar

50 g de manteiga

50 ml de creme de leite

5 g de flor de sal

Modo de preparo

Derreta o açúcar e coloque a manteiga. Adicione o creme de leite e a flor de sal. Reduza.

Tempo de preparo

1h30